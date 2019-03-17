المذيعة ديبا: لا أحتمل خسارة حريتي

ديبا مذيعة أفغانية، تطل على جمهورها عبر قناة "زان" المحلية، تحب السلام لأفغانستان لكنها تخشى عودة طالبان من بوابته. تقول المذيعة التي تبلغ من العمر 21 عاما: "بالنسبة لطالبان مشاهدة مقدمة على شاشة التلفزيون أمر لا يحتمل وبالنسبة لي أن أخسر حريتي أمر لا يحتمل".

وتضيف "قد أضطر إلى مغادرة البلاد أو أن أموت بسبب الاكتئاب في ظل قمع طالبان". وأرغمت النساء في عهد طالبان على ملازمة المنازل وارتداء البرقع. واليوم تخشى النساء في هذا البلد من عودة طالبان عبر اتفاق سلام يمكنها من إعادة فرض رؤيتها المتشددة تجاه المجتمع. القلق لا يقتصر على النساء فقط، بل الشباب الأفغاني يريد السلام، لكن مع حرية. يحلم ذبيح الله الجالس في صالون الحلاقة الذي يملكه في كابول بتحقيق السلام في أفغانستان، لكن ليس على حساب عودة شرطة دينية تطارد الأشخاص بسبب ملابسهم أو تسريحات شعرهم. ذبيح الله كان يعمل وهو طفل لدى حلاق عندما كانت طالبان في الحكم في تسعينات القرن الماضي.

الشاب البالغ من العمر 25 عاما، والذي يربط شعره الطويل قال "أذكر بأن شرطة طالبان الدينية كانت تأتي كل يوم بشبان لحلق رؤوسهم قصاصا لهم لأنهم تجرأوا على القيام بتسريحات". وطردت طالبان من الحكم في 2001 وباتت كابول مليئة اليوم بمحلات الحلاقة التي تكتظ بزبائن يبحثون عن آخر صيحات الموضة الغربية على أصداء موسيقى البوب. ويتكون ثلث الشعب الأفغاني من شباب تحت عتبة الـ 25 من العمر. ويقدر عدد سكان أفغانستان بـ 35 مليون شخص، نشأ الملايين منهم في المدن بعد أن طردوا من الأرياف بسبب المعارك.

وذبيح الله من هذا الجيل الذي يضم العديد من الناشطين والصحافيين وعارضي الأزياء أو أفرادا مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي، والرافض تماما لإيديولوجية طالبان. لكن كلما طالت مفاوضات السلام بين المتمردين والولايات المتحدة وتظهر تقدما متزايدا، يدركون أنه يمكن لطالبان العودة إلى اللعبة السياسية ما يقلقهم كثيرا. وقال ذبيح الله "لا أريد سلاما أخسر فيه حرياتي". لا بديل للحرية وكان محمد قاسمي الناشط من أجل الشباب طالبا في الجامعة الأميركية في كابول عندما شنت طالبان هجوما على الحرم الجامعي في آب/أغسطس 2016. وألقى أحد المهاجمين قنبلة يدوية في قاعة التدريس ما أدى إلى مقتل عدد من زملائه. وقذف وقع الانفجار به من النافذة وهوى من الطابق الثاني. ونجا لكنه أصيب بجروح خطيرة في الرأس والمعدة والساقين. يخشى قاسمي من أن تعني المفاوضات التي يجريها ساسة في الدوحة، بأنه لن يكون لجيله أي رأي في ما سيأتي.

​وقال قاسمي "أنا مستعد لأن أسامح طالبان لما فعلوا بي وبزملائي، لكن لا يمكنني المساومة على الحرية وإنجازات جيلي". لكن النقاش حول ما يمكن للأفغان القبول به لقاء السلام يكشف شرخا اجتماعيا في البلاد. الحرية ثمنا للأمن وعاش آخرون أكبر سنا، سنوات حرب أكثر من السلم ويأملون في تهدئة. وقال حجي أحمد شاه الزبون في مركز تجاري في كابول "إني مستعد لأن أطلق لحيتي مجددا كما كانت تفرض طالبان"، مضيفا "خسرت الكثير من الأصدقاء والأقارب في هذه الحرب أود فقط أن تنتهي".

وهناك شرخ جديد واضح بين شباب المدن وشباب الريف. إذ يبدو أن سكان الأرياف حيث تسود التقاليد المحافظة والذكورية خلافا لسكان كابول، أقل ترددا في قبول القيود المفروضة من طالبان. فريد الله وهو بستاني في الـ 23 من العمر، يعيش في منطقة ريفية ليبرالية في قندهار جنوب، يحلق لحيته ويحب السماع إلى الموسيقى، لا يبدو أنه قلق من عودة طالبان. رغم احتمالية خسارة فريد الله لحريته إلا أنه قد يضحي بها من أجل تحقيق الأمن، إذ قال "لا بأس لأن ما أريده هو الأمن. حاليا لا يمكنني التوجه إلى بساتيني لأنها مزروعة بالألغام". وتؤكد طالبان من جهتها أن مواقفها أصبحت أقل تشددا حول بعض المسائل الاجتماعية. لكن السكان الذين يعيشون في المناطق تحت سيطرة طالبان لا يؤيدون هذا الرأي.