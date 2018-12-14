حرب تصريحات بين ترامب وكوهين

أكد المحامي السابق للرئيس الأميركي مايكل كوهين في مقابلة الجمعة أن دونالد ترامب كان على علم بأن من الخطأ دفع مبالغ مالية قبل انتخابات العام 2016 لشراء صمت امرأتين هددتا بفضح علاقات غرامية ادعتا إقامتها مع ترامب.

وقال كوهين لمحطة "إيه بي سي" إن ترامب تصرف على هذا النحو لأنه "كان قلقا للغاية حيال كيفية تأثير ذلك على الانتخابات"، وذلك في أول تعليق له منذ صدور حكم بحقه بالسجن ثلاث سنوات الخميس بعد إدانته بجرائم عدة بينها دفع هذه المبالغ.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب يعلم بأن هذه المبالغ تعد أمرا خاطئا، قال كوهين "بالطبع".​

لكن ترامب نفى الخميس بشدة أن يكون قد طلب من محاميه السابق خرق القانون.

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وأقر كوهين بأنه دفع ما مجموعه 280 ألف دولار للعارضة السابقة في مجلة "بلايبوي" كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتهما بعدما هددتا بفضح علاقات ادعتا إقامتها مع ترامب خلال حملة انتخابات العام 2016.

وقال كوهين "أولا، لا شيء تم على الإطلاق في منظمة ترامب بدون أن يمر عبر ترامب. لقد وجهني لدفع المبالغ، لقد وجهني للتورط في هذه الأمور".

واضاف "ترامب يعرف الحقيقة، أنا أعرف الحقيقة، آخرون يعرفون الحقيقة".

في المقابل قال هوغان جيدلي المتحدث المساعد باسم البيت الأبيض إن كوهين "اعترف بأنه كاذب وأن يقول سأتوقف عن الكذب انطلاقا من الآن، أمر عبثي".