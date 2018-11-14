حرائق كاليفورنيا.. يخت فخم يساعد المتضررين

رغم انشغاله في حماية ممتلكاته الخاصة من الحرائق المستعرة في كاليفورنيا، حرص الملياردير الأميركي هوارد ليت على مساعدة جيرانه في مدينة ماليبو الواقعة في غرب مدينة لوس أنجليس.

هوارد ليت، رائد الأعمال الذي يمتلك مصنعا للنبيذ وممتلكات أخرى في لوس أنجليس، عرض يخته الخاص الذي يقدر ثمنه بملايين الدولارت على المتطوعين من أجل توفير الإمدادات اللازمة بعد حريق أتى على حوالي 97 ألف هكتار في المدينة ومناطق أخرى.

وهذه صورة لليخت نشرها مالكه الملياردير هوارد ليت على صفحته في فيسبوك

حريق "وولسي" دفع شخصا يدعى بيل كيربوكس إلى توجيه نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة، ولم يمر وقت طويل، حتى لبى الملياردير النداء ووضع اليخت (ليت ستار)، الذي يبلغ طوله حوالي 45 مترا، تحت إمرة المتطوعين، بحسب تقرير لصحيفة لوس أنجليس تايمز حول الموضوع.

ثلاثة آلاف زجاجة مياه ومئة غالون من الوقود ومجارف ووجبات خفيفة وطعام حيوانات وغيرها من المؤن حملها اليخت. ومع اقترابه من شاطيء باراديس كوف في مدينة ماليبو، التي تستضيف العديد من منازل المشاهير، أسرع راكبو الأمواج وقوارب"الكاياك" نحو اليخت لنقل الإمدادات.

صحافي في لوس أنجليس تايمز التقط هذه الصورة لوصول اليخت:

أحد الذين التحقوا بقافلة المساعدة شخص يدعى جيراردو باوتيستا، قال إنه "أنقذ منزل الممثل الأميركي أنتوني هوبكينز".

هذا الرجل وآخرون يعملون تحت إمرته، ظلوا يوم الجمعة الماضي يتنقلون من منزل إلى منزل لإطفاء الحرائق.

باوتيستا اختفى بعد وصول اليخت، فقد غادر خلسة لمساعدة بيوت آخرين.