حرائق الغابات في كاليفورنيا.. رجال الإطفاء عاجزون

واصل رجال الإطفاء جهود احتواء حريق غابات آخذ في الاتساع في شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية الثلاثاء في ظل تهديد الحرائق لمئات المنازل والأبنية.

وانتشر دخان أسود كثيف في منطقة خليج سان فرانسيسكو، بعد عدم تمكن فرق الإطفاء من احتواء سوى خمسة في المئة فقط من الحريق حتى وقت متأخر الإثنين.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا إن احتمال اتساع نطاق الحرائق لا يزال كبيرا، فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط مصابين.

وذكرت محطة تلفزيون محلية تابعة لشبكة "أن بي سي" أن الحريق يهدد نحو 700 منزل مضيفة أن السلطات أصدرت أوامر إخلاء ووجهت تحذيرات لمئات السكان.

واندلع الحريق الذي أطلق عليه اسم "كاونتي فاير" بعد ظهر السبت في مقاطعة يولو غربي ساكرامنتو، وأتى على أكثر من 60 ألف فدان من العشب والشجيرات وأشجار البلوط.