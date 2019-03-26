حديقة إندونيسية تغطي صدور تماثيلها

وضع مسؤولو حديقة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا غطاء على صدري تمثالي حوريتي بحر "احتراما للعادات الشرقية".

وقالت صحيفة "جاكرتا بوست" إن مسؤولا في حديقة "أنكول دريملاند" اتخذ قرارا بتغطية صدري العملين الفنيين الموجودين في الحديقة منذ نحو 15 عاما.

وقالت متحدثة باسم الحديقة لهيئة الإذاعة البريطانية في إندونيسيا إن الحديقة تريد أن تصبح "مكانا عائليا".

وظهر التمثالان مغطيين بقطع قماش لونها ذهبي، وهو ما أثار استغراب الزوار.

وأوضحت ناندا جوليندا التي اصطحبت أطفالها إلى الحديقة "التماثيل لم تزعجنا ... من الغريب رؤية قطع فنية مغطاة بهذا الشكل".