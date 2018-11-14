البنتاغون: تحريك وحدات لتأمين الحدود

أوضح المتحدث باسم البنتاغون لشؤون أمن الحدود والمداخل كابتن وليام سبيكس الأربعاء، أن تحريك مئات الوحدات المسلحة إلى ولايتي أريزونا وتكساس جاء بهدف تأمين الحدود مع المكسيك.

وقال سبيكس لقناة "الحرة"، إن تحريك هذه الوحدات لا يعني أنها في مهمة قتالية، إنما هو في إطار دعم وزارة الأمن الوطني وقوات حرس الحدود، وخصوصا في الجانب الجنوبي الغربي من الحدود مع المكسيك.

وأضاف سبيكس أن القدرات التي وفرها البنتاغون في الأسابيع الماضية تندرج في إطار التخطيط والنقل والهندسة والدعم الطبي واللوجيستي.

ورفض سبيكس الكشف عما إذا كانت عناصر إرهابية توغلت في صفوف قافلة المهاجرين غير الشرعيين، مشددا على أن البنتاغون لا يناقش قضايا ذات طابع استخباراتي.

وكانت مصادر في البنتاغون قد قالت للصحافيين الثلاثاء، إن الهجرة غير الشرعية وعبور قوافل بشرية يشكلان تهديدا للأمن القومي الأميركي.