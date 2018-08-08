حجب الثقة عن وزير العمل الإيراني

صوت مجلس الشورى الإيراني الأربعاء بالموافقة على حجب الثقة عن وزير العمل علي ربيعي بعد أشهر من الغضب المتصاعد بسبب طريقة معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع إعادة فرض العقوبات الأميركية.

وتعرض روحاني لضغوط متزايدة في الأسابيع الماضية لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادي.

وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 إلى إعادة فرض أول دفعة من العقوبات الأميركية الثلاثاء على إيران.

لكن طهران تواجه أساسا مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، من دون أن يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي كما يبدو من تقديم حلول لها.

وفي دفاعه أمام النواب، شكك وزير العمل الإيراني في جدوى الإجراءت المتخذه ضده، وقال في مقابلة إن الناس بعد خمسة أشهر سيسألون عما إذا كانت هناك أي تحسينات جوهرية وأضاف "إن العقوبات الأميركية ستزيد الضغوط الاقتصادية وستؤدي إلى فقدان مليون وظيفة بحلول آذار/ مارس 2019"

وربيعي (62 عاما) من أبرز حلفاء الرئيس روحاني وكان مستشارا للرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي بين 1997 و 2005.