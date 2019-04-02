محكمة مصرية تقضي بحبس مذيعين

قررت محكمة مصرية حبس المذيعين وائل الإبراشي ومحمد الغيطي بتهمة التأثير على مسار تحقيقات جارية.

وفرضت محكمة جنح أكتوبر على كل منهما كفالة بقيمة ألفي جنيه وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكان المذيعان اللذان يعملان بقنوات مصرية مختلفة، قد استضافا شاهدة على واقعة قتل قاض لمواطن.

ووجدت المحكمة أن الشاهدة أدلت بتصريحات مختلفة، ما بث صورة سلبية لدى الجمهور قبل انتهاء التحقيقات.

وأثار الإبراشي والغيطي تساؤلات حول كيفية تحول القاضي لقاتل بسبب مشاجرة رغم أنه رجل قانون.

وأخلت المحكمة سبيل الإبراشي على ذمة القضية.