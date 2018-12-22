بعد غياب دام 17 عاما عادت حاملة الطائرات الأميركية "جون ستينس" إلى مياه الخليج ترافقها مجموعة من سفن الطراد الصاروخي "موبايل باي"، والمدمرات "ديكاتور وميتشر"، إضافة إلى غواصة ذرية.

وحسب ما نشرته وكالة أسوشيتد برس فقد قامت إيران بمحاولة لاستفزاز حاملة الطائرات بإطلاق صواريخ على مسافة منها وإرسال طائرة مسيرة قريبا من ستينس.

وأشارت الوكالة إلى أن حوالي 30 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني تبعت حاملة الطائرات عند دخولها مياه الخليج، وبعضها يحمل مصورين يقومون بتصوير حاملة الطائرات والسفن المرافقة لها، فيما قام الصحافيون المرافقون لحاملة الطائرات بالتقاط الصور للمصورين الإيرانيين، بدورهم.