حالة طوارئ في نيويورك عنوانها الحصبة

أعلنت مدينة نيويورك حالة طوارئ في الصحة العامة الثلاثاء بسبب تفشي مرض الحصبة، وأمرت بتلقي تطعيمات إجبارية في أحد الأحياء للأشخاص الذين ربما تعرضوا للفيروس.

وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو إن هناك "أزمة" حصبة في حي ويليامسبرغ بضاحية بروكلين، حيث أصيب أكثر من 250 شخص، معظمهم من اليهود المتشددين، بالحصبة منذ سبتمبر/أيلول.

ويسري أمر التطعيم على أي شخص يعيش أو يعمل أو يتوجه إلى المدرسة في أربع قطاعات بريدية في الحي.

يمكن أن يتعرض من يتجاهل الأمر لغرامة قدرها ألف دولار. وقالت المدينة إنها ستساعد الجميع على تنفيذ الأمر بالحصول على التطعيمات إذا لم يتمكنوا من الحصول عليها سريعا من خلال مراكز الخدمات الطبية.

وأضاف دي بلاسيو "إذا تعاون الناس سريعا ببساطة، لن يدفع أحد غرامة".

في وقت سابق الأسبوع الجاري، أمرت المدينة المدارس الدينية وبرامج الحضانة النهارية التي تخدم تلك المنطقة باستبعاد الطلاب الذين لم يحصلوا على التطعيمات وإلا ستخاطر بتعرضها للغلق.