حاكم ولاية واشنطن يعلن الترشح للرئاسة

انضم حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي الجمعة إلى الديمقراطيين الذين يسعون إلى الفوز بترشيح حزبهم للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2020.

وقال إنسلي في شريط مصور أعلن فيه إطلاق حملته إنه "المرشح الوحيد الذي سيجعل من مشكلة التغير المناخي على رأس أولويات أمتنا".

وأضاف "يجب أن تكون المهمة المقبلة لأمتنا مواجهة أكثر التحديات إلحاحا في زمننا: التصدي للتغير المناخي".

وإنسلي البالغ من العمر 68 عاما، يتولى منصب حاكم الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد منذ 2013، وينضم إلى قائمة طويلة من المرشحين الساعين لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ومن بين هؤلاء المرشحين أعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وكمالا هاريس وإليزابيث وارن وكوري بوكر وإيمي كلوبوشار وكيرستن غيليبراند، وعضو مجلس النواب عن هاواي تولسي غابارد وجوليان كاسترو وزير الإسكان في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.