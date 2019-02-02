حاكم فيرجينيا يعتذر عن صورة عنصرية قديمة

يواجه حاكم ولاية فيرجينيا الديمقراطي رالف نورثام تصاعدا في الدعوات المطالبة باستقالته بعدما ظهر في صورة عنصرية.

وقال نورثام في بيان إنه "يأسف بشدة لظهوره في صورة قديمة نشرت في الدليل السنوي لكلية الطب في عام 1984".

وأضاف أن ظهوره في هذه الصورة أمر "عنصري وعدواني واضح، أنا أشعر بالأسف العميق للقرار الذي اتخذته لكي أبدو كما أبدو في هذه الصورة وللأذى الذي تسبب فيه القرار في ذلك الوقت".

وتظهر في الصورة، التي اعترف نورثان أنه كان موجودا فيها وأخذت من دليل سنوي لمعهد كلية فيرجينيا العسكرية، رجلين أحدهما أسود والأخر يرتدي زيا عادة ما يرتديه العنصريون المتطرفون.