حاكم أريزونا يختار خليفة ماكين

اختار حاكم ولاية أريزونا دوغ دوسي الثلاثاء الجمهورية مارثا ماكسالي لتشغل مقعد السناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، الذي توفي في آب/أغسطس الماضي جراء إصابته بمرض السرطان.

وستحل ماكسالي محل السناتور جون كيل الذي عين لشغل هذا المقعد مؤقتا بعد وفاة ماكين.

ومن المقرر أن تبدأ ماكسالي مهامها رسميا من 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وستشغل هذا المقعد حتى انتخابات عام 2020، حين سيتم التصويت على المقعد مجددا.

وقد أشاد الحاكم بماكسالي، التي خدمت في الجيش وتمثل الدائرة الثانية في الولاية بمجلس النواب، وأعرب عن ثقته في قدرتها على "أن تحارب من أجل أريزونا".

وكانت الجمهورية قد خسرت السباق للفوز بمقعد آخر لأريزونا في مجلس الشيوخ أمام المرشحة الديمقراطية كيرستن سينيما في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.

ويسعى الديمقراطيون بعد انتزاعهم مقعدا في مجلس الشيوخ من الجمهوريين في الولاية في أن ينافسوا على مقعد ماكسالي في 2020.