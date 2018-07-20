'حاكموا المتآمرين'.. ذكرى تفجير بوينس آيرس

في 18 تموز/فبراير من كل عام يتجمع آلاف الأرجنتينيين بمختلف انتماءاتهم في وسط العاصمة بوينس آيرس تذكيرا بحادث تفجير المركز الثقافي اليهودي "آميا".

وفي ذكرى الواقعة نشرت وزارة الخارجية الأميركية تغريدة تذكر فيها بضرورة محاكمة المسؤولين عن تفجير "آميا".



وجاء في التغريدة "في مثل هذا اليوم قبل أربعة وعشرين عاما، أقدم عناصر من حزب الله اللبناني، بتخطيط وأوامر من النظام الإيراني، على تفجير المركز اليهودي في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس. وقد نجم عن الإعتداء مقتل 85 شخصا وجرح المئات. حان وقت جلب المتأمرين للعدالة".

ويعتبر تفجير بوينس آيرس الذي وقع في عام 1994 هو الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين.

ووقع الانفجار إثر اقتحام انتحاري بناية المركز بسيارته التي كانت تحمل 275 كيلوغراما من المتفجرات.

وفي 2006، اتهمت السلطات الأرجنتينية مسؤوليين إيرانيين وقياديين بحزب الله بالوقوف وراء التفجير، هؤلاء أبرزهم: