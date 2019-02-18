عندما عثر أستاذ جامعي أميركي على حاسوب قديم عمره يناهز 30 عاما يغمره التراب، لم يكن يتوقع أن يطالبه الحاسوب باستكمال لعبة بدأها قبل عقود!

جون فاف الأستاذ في جامعة فوردهام في نيويورك عثر في علية منزل والديه على حاسوب تمتلكه الأسرة من طراز "آبل 2 إي"، حسب ما نشر على "تويتر".

وقال: "وضعت قرص لعبة قديم وسألني (الحاسوب) إذا كنت أريد استكمال لعبة محفوظة، وعثر على واحدة! ... لابد وأن عمره 30 عاما، أنا الآن في سن العاشرة مجددا".

وهذا الطراز من الحواسيب الشخصية أصدرته "آبل" عام 1986 وكان سعره وقتئذ 1395 دولارا قبل أن توقف الشركة تصنيعه في 1993.

ونشر فاف صورا لألعاب وبرامج عدة مخزنة على أقراص مرنة كان يشغلها إبان طفولته، مشيرا إلى أن أبناءه سيشعرون بالدهشة والغرابة إزاء هذا الحاسوب القديم.