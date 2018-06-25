'حارس شخصي لبن لادن'.. ألمانيا تعتزم ترحيل تونسي

أعلن مسؤولون ألمان أن تونسيا يعتقد أنه كان حارسا شخصيا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ويقيم في ألمانيا منذ عقدين من الزمن أوقف الاثنين تمهيدا لترحيله إلى بلده.

ويعيش التونسي سامي أ. (41 عاما) في ألمانيا منذ 1997 لكن وجوده أثار موجة غضب في الأشهر الأخيرة مع تزايد العدائية تجاه طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.

ونجح هذا التونسي سابقا في استصدار قرار يمنع ترحيله إلى بلده بحجة أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا ما عاد إلى تونس.

لكن مكتب الهجرة الاتحادي في ألمانيا نقض هذا القرار الاثنين، وذلك بعد موجة احتجاجات شعبية على القضية وتدخل وزير الداخلية هورست زيهوفر.

ولطالما نفى سامي أ. أن يكون عمل حارسا شخصيا لبن لادن.

وفي قضية إرهاب تعود للعام 2015 أعرب قضاة عن اعتقادهم بأن المواطن التونسي تلقى تدريبا عسكريا في معسكر للقاعدة في أفغانستان بين عامي 1999 و2000، وأنه كان ضمن فريق حراسة بن لادن.