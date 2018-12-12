حارس المنتخب الأميركي ينضم لمانشستر سيتي

قال مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إنه سيضم زاك شتيفن حارس منتخب الولايات المتحدة ونادي كولومبوس كرو بدءا من الموسم المقبل.

ولم يعلن النادي التفاصيل المالية للعقد الذي سيمتد لأربعة مواسم لكن كرو قال إنها الصفقة الأكبر في تاريخه ولحارس في الدوري الأميركي للمحترفين الذي انطلق قبل 23 عاما.

وقال شتيفن "هذه لحظة استثنائية ... اتطلع لإنهاء فترتي مع النادي بأفضل طريقة. أنا عازم على مواصلة العمل للتطور".

وأضاف بات أونستاد مدرب كرو أن "هذه صفقة تاريخية للنادي ولحظة استثنائية لزاك. نشعر بالفخر للإعلان أن هذا نتاج فترة امتدت لعامين ونصف من التطور والنجاح لزاك".

وبدأ الحارس البالغ عمره 23 عاما مشواره مع فرايبورغ وشارك في 14 مباراة مع الفريق الألماني قبل الانتقال إلى كرو في 2016.

ولعب شتيفن 63 مباراة مع كرو منذ مشاركته الأولى في 2017.

وبعد الأداء الرائع الذي قدمه انضم شتيفن إلى المنتخب الأميركي وكانت مشاركته الأولى ضد البوسنة في كانون الثاني/يناير ثم خاض خمس مباريات أخرى مع بلاده.