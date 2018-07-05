حادث نوفيتشوك.. حكومة ماي تعقد اجتماعا طارئا

تعقد الحكومة البريطانية الخميس اجتماعا طارئا لبحث تعرض بريطانيين لذات غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته.

ويترأس الاجتماع وزير الداخلية ساجد جويد، فيما قال متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنه يتم التعاطي مع الحادث "بأعلى درجات الجدية".

وعثر على الرجل والمرأة اللذين ذكرت وسائل الإعلام أن اسميهما تشارلي راولي (45 عاما) ودون ستورغيس (44 عاما)، في حالة حرجة في قرية ايمزبري التي تبعد نحو 15 كيلومترا من سالزبري حيث سمم سكريبال وابنته في آذار/مارس بواسطة غاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وتولت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق بعد أن توصل مختبر بورتون داون التابع لوزارة الدفاع إلى أن المادة المستخدمة هي غاز للأعصاب منشأه الاتحاد السوفيتي السابق.

وضرب طوق أمني حول خمسة مواقع زارها المريضان، ولا سيما مسكنهما في ايمزبري والكنيسة المعمدانية في المدينة، وحديقة الملكة إليزابيث في سالزبري.

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب نيل باسو لصحافيين مساء الأربعاء إن "الخطر ضئيل على الصحة العامة"، مضيفا أن السلطات مقتنعة أنه "لو تعرض أي شخص آخر لمثل هذا القدر من غاز الأعصاب لظهرت عليه الأعراض الآن".

ولفت باسو إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب التي يترأسها تقود التحقيق في القضية على غرار ما فعلت في قضية سكريبال، موضحا أن 100 محقق يشاركون فيه.

وأضاف أن السلطات لم تجد أي دليل حتى الآن على أن الرجل والمرأة كانا مستهدفين، وأن ليس هناك ما يشير إلى أنهما زارا مؤخرا أحد المواقع التي تم تطهيرها بعد محاولة قتل سكريبال وابنته.