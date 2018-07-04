فيديو..حادث دهس قرب ملعب مباراة روسيا وكرواتيا

أعلنت الشرطة الروسية الأربعاء مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث دهس وقع في مدينة سوتشي التي تستضيف مباريات في بطولة كأس العالم.

وذكرت الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 63 عاما قتل ونقل ثلاثة أشخاص آخرون إلى المستشفى بعدما صعدت سيارة على الرصيف وأصابت عددا من المشاة.

وقالت الشرطة إن الدلائل الأولية تشير إلى أن سائق السيارة غلبه النوم أثناء القيادة.

وأضافت أن الحادث وقع في شارع يبعد نحو 45 كيلومترا من استاد سوتشي الذي استضاف السبت الماضي مباراة أورغواي والبرتغال في دور الستة عشر من مونديال روسيا.

🎥 #BREAKING



Car rams into a group of six people in #Sochi, #Russia which is one of the #World #Cup host cities. Early reports says one person has died. pic.twitter.com/WOvmoQpnTs — EHA News (@eha_news) July 4, 2018

ومن المقرر أن تستضيف مدينة سوتشي مباراة دور الربع نهائي السبت المقبل بين روسيا وكرواتيا.

وفي الشهر الماضي دهس سائق سيارة أجرة من قرغيزستان حشدا من المارة قرب الساحة الحمراء في موسكو مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح.

وقالت السلطات في حينه إن الدلائل الأولية تشير إلى أن السائق غلبه النوم وفقد السيطرة على السيارة.