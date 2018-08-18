حادثة لندن.. صالح خاطر يواجه تهمة 'الشروع في القتل'

قالت الشرطة البريطانية إن صالح خاطر وهو مواطن بريطاني من أصل سوداني وجهت إليه السبت اتهامات بالشروع في القتل، بعدما صدم بسيارة مسرعة كان يقودها عددا من الأشخاص وحاجزا قرب البرلمان البريطاني، يوم الثلاثاء الماضي.

وقد تسببت الحادثة بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وقالت الشرطة في بيان إن خاطر سيمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية يوم الإثنين بتهمة محاولة قتل مجموعة من الناس وضباط شرطة.

وأضاف البيان "نظرا للمنهجية والموقع المنتقى، والخيار المفترض لاستهداف مدنيين وشرطيين فإن الشرطة تتعامل مع هذه القضية بصفتها متعلقة بالإرهاب".