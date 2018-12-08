متهم شارلوتسفيل قد يواجه المؤبد

أدانت محكمة في مدينة شارلوتسفيل الجمعة أميركيا من النازيين الجدد بتهمة قتل متظاهرة مناهضة للفاشية في صيف 2017 بينما كانت تحتج على تظاهرة لليمين المتطرف في المدينة الواقعة في شرق الولايات المتحدة، بحسب وسائل إعلام محلية.

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وفي 17 آب/أغسطس 2017 دهس جيمس فيلدز (21 عاما) بسيارته حشدا من المتظاهرين المناوئين للنازيين الجدد مما تسبب بمقتل هيذر هاير (32 عاما) وإصابة متظاهرين آخرين بجروح.

وفي حين قال فيلدز في مستهل محاكمته إنه دهس الجمع بدافع من الخوف، قالت النيابة العامة إنه أقدم على فعلته عمدا عن سابق إصرار وترصد.

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وبعدما تمت إدانته الجمعة ستصدر المحكمة في وقت لاحق قرارها بشأن العقوبة التي ستنزلها به والتي قد تصل إلى السجن المؤبد.