الإمارات تنفي هجوما حوثيا على مطار أبو ظبي

نفت الإمارات الخميس تقارير قالت إن الحوثيين الموالين لإيران في اليمن هاجموا مطار أبو ظبي الدولي بطائرة مسيرة.

وقال مسؤول إماراتي لم يفصح عن هويته لوكالة "رويترز" إن العمليات في مطار أبو ظبي تسير بشكل طبيعي.

وكانت قناة تلفزيونية تابعة للحوثيين أعلنت استهداف المطار بواسطة طائرة مسيرة.

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قالت سلطات مطار أبو ظبي الدولي الإماراتي الخميس إن حادثة وقعت في ساحة المطار تسببت فيها مركبة لنقل الإمدادات.

وأوضح مطار أبو ظبي أن الحادثة، التي لم يكشف عن تفاصيلها، "لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية".

وكان تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين في اليمن قال في وقت لاحق إن سلاح الجو التابع للحوثيين "شن عدة غارات على مطار أبو ظبي الدولي" بواسطة طائرة مسيرة.

ولم يتضح بعد ما صحة ما نقلته وسائل الإعلام التابعة للحوثيين أو ارتباطه بالحادثة التي كشف عنها المطار الإماراتي.