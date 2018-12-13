'جيل ضائع' في لبنان

نحو نصف الأطفال السوريين في لبنان بلا مدارس، هؤلاء يفقدون واحدا من أهم الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية للأطفال. في لبنان يعيش 631 ألف طفل سوري هربوا مع أسرهم من ويلات الحرب التي دمرت منازلهم ومدارسهم في المدن السورية. منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت الأمر "فشلا دوليا" في حماية حق هؤلاء الأطفال في التعليم لـ"عدم كفاية التمويل من الجهات المانحة الدولية". استوعبت المدارس الحكومية اللبنانية المدعومة من المانحين نحو 210 آلاف طالب سوري، أما المدراس الخاصة فيدرس فيها نحو 63 ألف طالب سوري. فيما وجد البقية أنفسهم بلا مدارس.

ووضعت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان هدفا لسنة 2018-2019 يتمثل في رفع عدد الطلاب السوريين في المدارس الحكومية إلى 250 ألفا، بزيادة قدرها 40 ألف طالب. هذا إلى جانب تسجيل 215 ألف طفل لبناني في المدارس الحكومية، لكن الأمر اصطدم بالحاجة إلى دعم مالي من المانحين يقدر بـ149 مليون دولار. الوزارة قالت إنها لم تتلق سوى 100 مليون دولار حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ولم تكرر وزارة التعليم في لبنان حملة "العودة إلى المدرسة" التي أُطلقت العام الماضي، والتي شجعت من خلالها منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة الأسر السورية والأسر اللبنانية الضعيفة على تسجيل أطفالها. وعللت الوزارة الأمر بأن الحملة لم تكن فعالة وأن إطلاق حملة جديدة يهدد بتسجيل أطفال لا يتوافر تمويل لتعليمهم.

من المسؤول؟ وقالت هيومن رايتس ووتش إنها التقت ست عائلات سورية لديها ما مجموعه 14 طفلا لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة، وفي المقابل أجرت مقابلات مع مسؤولين في وزارة التربية وموظفين في منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة والحكومات المانحة التي تمول التعليم في لبنان، ولكنها لم تتمكن من تحديد مشكلة واحدة أو الجهة المسؤولة عن عجز الميزانية. عودة محفوفة بالمخاطر وقالت بعض العائلات إن الحواجز أمام التعليم تدفعها للتفكير في العودة إلى سوريا، رغم المخاطر، وإن آخرين قد غادروا بالفعل. وتشير منظمات إنسانية إلى أن محدودية فرص الحصول على التعليم من العوامل التي تدفع السوريين إلى العودة إلى سوريا رغم المخاوف المتعلقة بالسلامة.

قال بيل فان إسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل في منظمة هيومن رايتس ووتش: " لا يزال العديد من الأطفال اللاجئين خارج المدرسة في لبنان، ونحن الآن في ديسمبر/كانون الأول، مما يعرض مستقبلهم للخطر". وأشار إلى أن كل طفل سوري لاجئ غير ملتحق بالمدرسة "إدانة لفشل جماعي في إعمال حقه في التعليم".