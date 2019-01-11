أعلنت شركة "ماتريكس" عن جيل جديد من الساعات الذكية، لا تحتاج إلى شحن كهرباء في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي في فيغاس.

وتغلبت الساعة الجديدة على قضية الشحن بالطاقة، والتي تشكل مصدر قلق لبعض المستخدمين خاصة الذين ينسون وضع الساعة على الشاحن، إذ إنها تولد الطاقة الكهربائية لنفسها من خلال الحرارة والضوء.

وتعرض الساعة المؤشرات الحيوية للمستخدم مثل: معدل ضربات القلب، عدد الخطوات، سرعة المسير أو الركض، المسافة المقطوعة، مواعيد النوم وغيرها من المؤشرات.

ويضم سطح إطار الساعة المصنع من السيلكون خلايا لامتصاص الضوء، فيما تحوي قاعدتها مولدا كهربائيا حراريا يولد الكهرباء من الفرق في درجة الحرارة بين المعصم والغطاء الخلفي للساعة.

ويتراوح وزن الساعة بين 60-70 غراما، ويتوقع أن تطرح في الأسوق مع نهاية النصف الأول من 2019.