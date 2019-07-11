جيفري يعقد اجتماعات موسعة في دير الزور

عقد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري برفقة وفد من وزارة الخارجية و الدفاع الأميركيتين اجتماعات موسعة مع قياديين وعشائر في ريف دير الزور شمال شرقي سوريا، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى مناطق الإدارة الذاتية، بحسب مراسل "الحرة" في سوريا.

وقالت وكالة أنباء هاوار الكردية التابعة للإدارة الذاتية، نقلاً عن غسان اليوسف رئيس مجلس دير الزور المدني، إن جيفري عقد اجتماعاً مع المجلس المحلي واجتماعاً اخر منفصلا مع شيوخ العشائر والقبائل العربية في المنطقة.

وبدأت الاجتماعات الثلاثاء، بزيارة أجراها الوفد الأميركي إلى مناطق شرق الفرات، متمثلًا بالسفير جيفري، والمبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي في سوريا والعراق وليام روباك، وقائد الجيوش الأميركية في سوريا والعراق بلاك ميران.

وشملت الاجتماعات التي أجراها جيفري خلال اليومين الماضيين، الأوضاع السياسية والعسكرية في مناطق الإدارة الذاتية، ومناقشة سبل حل الأزمة السورية بشكل عام و ضرورة مشاركة ممثلي المنطقة في الحل السياسي.

كما بحث جيفري مع الأطراف في المنطقة، "القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وخلاياه النائمة ومنع عودته، إلى جانب الوصول إلى حل سياسي في سوريا وفق القرار الأممي (2254)".

وكذلك دعم المناطق المحررة حديثاً في قطاعات الصحة و التربية و التعليم و الخدمات.