جيفري: هذه هي أهدافنا في سوريا

قال ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري الأربعاء إن الهدف الأول للولايات المتحدة في سوريا هو إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش.

وأضاف جيفري في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية في واشنطن أن "هزيمة داعش لا تعني بالضرورة تدمير آخر وحداته العسكرية هناك وإنما ضمان أن لا يعود كحركة تمرد مرة أخرى".

وتابع جيفري أن الولايات المتحدة تهدف أيضا إلى تقليص مدى النزاع في سوريا والتوصل إلى حل سياسي ووقف إطلاق النار وخاصة في إدلب".

وأكد السفير جيفري أن من أهداف واشنطن أيضا "إخراج القوات الإيرانية والحليفة لها من سوريا".

وأشار إلى أن "واشنطن تأمل في بناء قوات أمنية في سوريا وأن يشارك الشعب في العملية السياسية حتى لا يعود للتوجه نحو داعش".

وطالب المسؤول الأميركي روسيا باستخدام نفوذها لدى النظام السوري لجلبه لطاولة المفاوضات.