جيفري: نظام الأسد لم ينتصر في سوريا بعد

قال الممثل الأميركي الخاص لسوريا جيمس جيفري إن نظام الأسد لم ينتصر بعد في سوريا.

وأضاف جيفري في مؤتمر هرتيسليا الأمني في تل أبيب إن ٤٠ في المئة من أراضي سوريا ليست تحت سيطرة الأسد.

وأضاف المسؤول الأميركي أن نظام الأسد خطر على أمن إسرائيل "وخلق داعش وهي أخطر منظمة إرهابية في الشرق الأوسط".

وتابع جيفري: "نريد من سوريا ألا تكون خطرا على مواطنيها وألا تكون ملجأ للإرهاب.

ووصف جيفري الأزمة السورية بـ"الأخطر في الوقت الراهن".

وعبر المسؤول الأميركي عن سعادته بانضمام أوروبا إلى واشنطن في فرض عقوبات على نظام الأسد.