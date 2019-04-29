جيفري للحرة: مسار أستانا لم يؤد إلى نتيجة

قال الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي لهزيمة داعش جيمس جيفري في تصريحات لقناة الحرة إن مسار أستانا لم يؤد إلى نتيجة في عام ونصف.

وأضاف جيفري في مقابلة تبث لاحقا إن لم مجموعة أستانا لم تستطع إقناع "النظام السوري الشيطاني" بالتقيد بالقرار 2254.

وتوقع جيفري أن تسافر مجموعة أستانة إلى جنيف للتحدث مع الأمم المتحدة وتقديم أفكار جديدة.

وتابع المسؤول الأميركي: "نأمل أن يحققوا نجاحا هذه المرة".

وتقود روسيا، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، الجهود الدبلوماسية في كازاخستان، التي تعرف باسم "مسار أستانا"، والتي همّشت إلى حدّ بعيد الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة في سوريا.