جيفري: لا إعمار بسوريا دون عملية سياسية

قال ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري الاثنين إن إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين يرتبطان بتطور العملية السياسية هناك "وحتى الآن لم يحدث تغيير كبير".

ولفت الدبلوماسي الأميركي خلال مؤتمر صحافي، إلى أن دمشق والروس والايرانيين يريدون عودة اللاجئين وتدفق أموال إعادة الإعمار والاعتراف بشرعية النظام، لكن هذا لن يحدث في ضوء الوضع الحالي.

وأضاف أن البحث جار في بدء تطبيق عملية سياسية جديدة بموافقة جميع الأطراف ووفق الاتفاقات السابقة لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

وأكد أن واشنطن ملتزمة بالقضاء على داعش في سوريا، مشيرا إلى أن القوات الحليفة لها تبذل جهودا كبيرة على الأرض.

وأوضح في هذا الصدد أن القوات الأميركية ستبقى في سوريا حتى القضاء على داعش وانسحاب القوات الإيرانية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها قوات في منبج السورية وتقوم بدوريات مشتركة مع القوات التركية، مشيرا إلى أن الأمن هناك في وضع جيد.

وقال إن سياسة واشنطن تجاه الأكراد تقضي بالعمل مع الحلفاء في الشمال الشرقي للقضاء على داعش، مشيرا إلى أعمال إنسانية هناك والعمل على جلب الاستقرار إلى المنطقة.

وقال إن العقوبات على إيران تؤتي ثمارها للضغط على طهران، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب التواجد الإيراني في سوريا عن كثب.