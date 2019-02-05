جولة محادثات جديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين

بدأ ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون في عمان الثلاثاء جولة جديدة من المحادثات تستمر ثلاثة ايام لبحث سبل تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

وانضم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير إلى ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين في الاجتماع الذي عقد في قاعة جمعتهم داخل أحد فنادق عمان الكبرى.

وقال غريفيث في كلمة في بداية الاجتماع إن "الهدف... وضع اللمسات الأخيرة من قبل الأطراف الموجودة هنا على قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وتبادلهم".

وتابع "سيكون لدينا الكثير من الفرص اليوم وغدا ويوم الخميس لوضع اللائحة النهائية حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم" مؤكدا على أهمية "العملية السياسية الأوسع نطاقا التي نقوم بها".

وعقد الجانبان جولة أولى من المباحثات حول تبادل الأسرى في منتصف الشهر الماضي في عمان حيث مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، من دون أن ترد أي معلومات عن هذا الاجتماع.

ويعتبر تبادل السجناء الذي تم الاتفاق عليه في ستوكهولم في كانون الأول/ديسمبر إجراء مهما لبناء الثقة في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لجلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات سعيا لإنهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ أربع سنوات.

وقال مدير العمليات في الصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت للصحافيين الاثنين في نيويورك إن عملية تبادل آلاف السجناء بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين، تواجه صعوبات بسبب انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة.

وأوضح أن كل طرف قدم قائمة بأسماء ما يصل إلى 8000 سجين، إلا أنه لا يمكن التحقق من العديد من السجناء، مضيفا أن تبادل السجناء يشمل من الناحية الواقعية عددا أقل.

وأفرج التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن في 31 كانون الثاني/يناير عن سبعة أسرى من الحوثيين نُقلوا من الرياض إلى صنعاء عبر الصليب الأحمر، غداة إفراج الحوثيين عن جندي سعودي.

وأكد ستيلهارت أنه فور التوصل إلى اتفاق على القوائم فإن عملية التبادل يمكن أن تتم بسرعة.

وبدأت الحرب بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين في 2014 إثر سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة في البلد الفقير بينها العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة. وتصاعد النزاع مع تدخل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في آذار/مارس 2015.