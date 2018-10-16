مؤشر الجوع العالمي.. ترتيب الدول العربية

وبحسب منظمة الصحة والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة "فاو"، فإن "الجوع الغذائي" يعني عدم حصول الفرد على غذاء يعطيه 1650-2000 سعر حراري يوميا كحد أدنى.

ولم يشمل التقرير بعض الدول مثل سورية وليبيا وقطر والبحرين بسبب عدم توفر بيانات عنها لجميع عوامل قياس المؤشر المطلوبة.

وجاءت الكويت في المركز الثامن عالميا والأول عربيا بـ7.9 نقطة.

وبحسب تقرير أعلن عنه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية "أيفبيري"/IFPRI ، جاء اليمن في المركز الـ117 عالميا من أصل 119 دولة شملها التقرير، بـ39.7 نقطة.

أظهر مؤشر الجوع العالمي لعام 2018 أن اليمن واحدة من أكثر بلدان العالم التي يعاني سكانها من نقص الغذاء والتقزم.

المصدر: مؤشر الجوع العالمي لعام 2018 الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية "أيفبري"

وحسب التقرير، فإن اليمن ثالث أكثر دولة تعاني من الجوع عالميا والـ 15 عربيا، وبلغت قيمة المؤشر فيها 39.7 نقطة، تلتها السودان إذ جاءت في المرتبة 112 عالميا و14 عربيا، وبلغ قيمة المؤشر فيها 34.8 نقطة.

وجاءت جزر القمر في المرتبة الـ101 عالميا، والـ 13 عربيا، بـ 30.8 نقطة.

أما جيبوتي فقد احتلت المرتبة 12 عربيا والـ 98 عالميا، وبلغت فيها قيمة المؤشر 30.1 نقطة.

وحلت موريتانيا في المرتبة 11 عربيا والـ 88 عالميا، بـ 27.3 نقطة.

ووضع التقرير العراق في المرتبة الـ74 عالميا والـ10 عربيا، بـ22.1 نقطة.

وجاءت مصر في المرتبة التاسعة عربيا والـ 61 عالميا بـ 14.8 نقطة على مؤشر الجوع، تلتها لبنان بالمرتبة الثامنة عربيا والـ 50 عالميا بـ 11.7 نقطة، ثم الأردن بالمرتبة السابعة عربيا والـ 48 عالميا، بـ 11.2 نقطة، وعُمان بالمرتبة السادسة عربيا والـ 46 عالميا بـ 10.8 نقطة على المؤشر.

أما الدول الأفضل عربيا فكانت الكويت التي حلت في المركز الثامن عالميا بأقل من خمس نقاط على المؤشر، تلتها تونس في المرتبة 28 عالميا بـ 7.9 نقطة، ثم السعودية والجزائر والمغرب.