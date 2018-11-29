جهادي أميركي سابق: علينا دعم الديمقراطية

الحرة- واشنطن

"علينا أن نعيد النظر في مفهوم 'الحرب على الإرهاب'، وأن نتعاطى مع دعم الديمقراطية حول العالم بشكل حقيقي. ربع سكان العالم شباب، استمرارنا في دعم السلطوية يدفع الكثيرين منهم إلى التطرف".

هذا ما قاله جيسي مورتون، جهادي أميركي سابق عرف بتجنيده للجهاديين الغربيين لصالح تنظيم القاعدة، في فعالية أقامها معهد السلام الأميركي حول " كيفية إعادة تأهيل المتطرفين وإدماجهم في المجتمع" في العاصمة الأميركية واشنطن.

عانى مورتون، الذي اعتنق الإسلام وهو بعمر التاسعة عشرة، من سوء المعاملة في صغره، ووجد في الإسلام إجابات عن أسئلة لطالما بحث عنها. لكن الطريق قاده إلى اعتناق أفكار متطرفة قادته للسجن في بلاده.

بعد أن قضى مورتون العقد الأول من الألفية ناشرا أفكاره الجهادية وسط مسلمي أميركا، تحول إلى التوعية بأهمية إعادة تأهيل الجهاديين السابقين عبر منظمته "شبكات موازية" في العقد الثاني من الألفية. عُرف عن مورتون حديثه عبر وسائل الإعلام الأميركي عن ندرة برامج تأهيل المتطرفين في السجون الأميركية.

قصة مورتون ليست فردية، فهي "ظاهرة واسعة الانتشار" كما تشير الباحثة في مكتب الحريات الدينية في وزارة الخارجية الأميركية سوزان عباديان. "يجب أن نتفهم أن معالجة الصدمة ترتبط بتصحيح العلاقات داخل المجتمع، وأن جزءا مهما فيها يرتبط بالتعاطي مع وصمة العار التي تقف أمام إعادة إدماج هؤلاء في المجتمع". تؤكد عباديان أن التغيير يجب أن يبدأ من السجون، وتقول "بينت لنا التجربة أن أولئك الذي تمكنوا من معالجة أنفسهم، هم أقدر الناس على إحداث التغيير في النظام والمجتمع".

يتفق معها في ذلك المدير التنفيذي لمركز صحة العقل والبدن جيمس غوردون، الذي تحدث في الفعالية عن تجربته الطويلة في تأهيل الأشخاص الذين تعرضوا للصدمة، ومنهم مورتون. يقول غوردون: "يجب أن ندرك أن هذا النوع من الصدمات هو جرح للجسم والعقل والروح، ولذلك يجب التعاطي معه بشكل خاص".

وإذا كان هذا النوع من البرامج محدودا في الولايات المتحدة الأميركية، فهو نادر ويواجه صعوبات أكثر خطورة في بلدان الشرق الأوسط التي تواجه صراعات مستمرة على الأرض.

تتحدث مديرة البرامج في شبكة عمل المجتمع المدني الدولية ستيسي سكامبر عن الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات في إعادة تأهيل النساء والأطفال بشكل خاص في مناطق الصراع، وتحديدا إثر أزمة اللاجئين السوريين "اكتشفنا مع الوقت أن إدماج النساء في عملية تأهيل أولئك الذين تعرضوا للصدمة كان نافعا جدا"، هذا ما تؤكده سكامبر التي عملت على الأرض في برامج إعادة تأهيل اللاجئين السوريين في لبنان.

ولعل السؤال الأهم في موضوع إعادة تأهيل المتطرفين السابقين هو: من الذي يمكن إعادة تأهيله؟ من هو الضحية، ومن هو الإرهابي؟ عن ذلك يجيب مورتون في حديثه مع الحرة " لا يمكننا أن ننظر للأشخاص على أنهم إما ضحايا وإما إرهابيون، فأحيانا نجد أن أسوأ الإرهابيين نشأوا في ظروف صعبة للغاية وينظرون إلى أنفسهم على أنهم ضحايا، لكن المقياس يأتي من تقدير ما قاموا به على الأرض".