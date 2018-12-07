جنون البذخ في حفل زفاف هندي

تحيي المغنية بيونسيه حفلا خاصا في زفاف ابنة موكيش أمباني أحد أغنياء الهند وسط استعدادات باذخة وقائمة طويلة من المدعوين من الشخصيات البارزة والمشاهير ونجوم بوليوود الذين ستقلهم 100 طائرة شارتر لحضور الزفاف.

وستزف إيشا أمباني (27 عاما) إلى أناند بيرامال (33 عاما) في مومباي العاصمة المالية للبلاد الثلاثاء لكن الاحتفالات تبدأ منذ مطلع الأسبوع في مدينة أودايبور في حفلات ومراسم ما قبل الزفاف التي تستمر ثلاثة أيام.