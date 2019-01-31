اتهام جنود إسرائيليين بتعذيب معتقلين فلسطينيين

وجه الادعاء الإسرائيلي الخميس تهما لخمسة جنود إسرائيليين، بعد قيامهم بضرب معتقلين فلسطينيين ما أدى لإصابتهما بجروح.

وذكرت صحف إسرائيلية أن الجنود استخدموا أيديهم وأجساما صلبة لضرب المعتقلين اللذين كانا مقيدين بالأصفاد ومعصوبي الأعين.

كما تم توجيه اتهامات بعرقلة العدالة لجنديين آخرين بعد محاولتهما تقديم رواية كاذبة بشأن الحادث.

وحصلت الواقعة في الثامن من الشهر الجاري، فيما تم اعتقال الجنود بعدها بيومين وطلب الادعاء تمديد فترة الاعتقال حتى نهاية المحاكمة.

ووفقا للائحة الاتهام فقدالتقط المتهمون صورا ومقاطع فيديو أثناء ضربهم للفلسطينيين، بما في ذلك أجزاء حساسة من الجسد.

واعتقل الفلسطينيان في مدينة رام الله أثناء محاولة الجيش الإسرائيلي تحديد موقع عصام البرغوثي الذي قتل جنديين من نفس الكتيبة التي ينتمي لها الجنود الخمسة في الضفة الغربية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وبالإضافة إلى الجنود الخمسة، تم القبض على قائدهم الذي يحمل رتبة ملازم ويحقق الجيش الإسرائيلي في ما إذا كان الجنود قد تحركوا بدافع الانتقام لرفيقيهما.