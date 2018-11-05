البنتاغون: أكبر انتشار للقوات الأميركية على الحدود مع المكسيك

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) روبرت مانينغ إن 5200 جندي أميركي سينتشرون مساء الاثنين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، لمنع آلاف المهاجرين غير الشرعيين من العبور.

وبحسب مانينغ فإن هذا الانتشار هو الأكبر للقوات المسلحة الأميركية داخل أراضي الولايات المتحدة منذ أكثر من مئة عام.

وأضاف مانينغ أن حجم القوات الأميركية سيصل إلى أكثر من سبعة آلاف جندي باحتساب 2200 جندي من الحرس الوطني، سبق وأن انتشروا على الحدود الجنوبية في نيسان/أبريل الماضي.

وأشار مانينغ إلى أن القوات العسكرية المنتشرة على حدود المكسيك لن تتقاضى تعويضات قتالية عن مهمتها هناك كون المهمة ليست في منطقة حربية.

ويسعى آلاف المهاجرين غير الشرعيين من بلدان في أميركا الوسطى، إلى عبور الحدود الأميركية المكسيكية أملا في طلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن أن السلطات الأميركية لن تسمح لهؤلاء بدخول الولايات المتحدة مطالبا إياهم باتباع الإجراءات القانونية لدخول البلاد أو طلب اللجوء فيها.