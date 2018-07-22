جنوب السودان.. واشنطن تشكك في توقف الحرب الأهلية

قال البيت الأبيض الأحد في بيان إن الولايات المتحدة تشك في أن رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار لديهما صفات القيادة اللازمة لإحلال السلام في الدولة التي تشهد حربا منذ عام 2013.

وأضاف البيت الأبيض أن محادثات السلام التي عقدت في جوبا عاصمة جنوب السودان الأسبوع الماضي يجب أن تكون أكثر شمولا، مضيفا أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على كل من يهدد استقرار البلاد.

وأيدت واشنطن استقلال جنوب السودان في 2011 بعد نزاع مع السودان استمر عشرات السنين، ومنذ الاستقلال قتل عشرات الآلاف من الأشخاص في حرب أهلية في جنوب السودان.

وقال البيان: "نعبر عن عميق القلق إزاء مسار عملية السلام الحالية... الاتفاق المحدود بين النخب لن يحل المشكلات التي يعاني منها جنوب السودان".

وناشد البيان الطرفين المتحاربين إقرار وقف لإطلاق النار في خطوة أولى وندد بإقدام برلمان البلاد على تمديد فترة ولاية كير.

وفي 13 حزيران/يونيو أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا، قدمت مسودته الولايات المتحدة، بفرض حظر على التسليح في جنوب السودان.

ووافق برلمان جنوب السودان هذا الشهر على تمديد ولاية كير إلى عام 2021 في خطوة يرجح أن تقوض محادثات السلام لقول جماعات المعارضة إنها خطوة غير شرعية.