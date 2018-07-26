جنوب السودان.. غضب  بسبب منح النواب قروضا لشراء سيارات

يتعرض أعضاء البرلمان في جنوب السودان الخميس إلى انتقادات بعد إعلان حصول كل منهم على قرض مقداره 40 ألف دولار لشراء سيارات، في الوقت الذي يحتاج أكثر من نصف عدد السكان إلى مساعدات غذائية.

ويبلغ راتب النائب في البرلمان 9000 جنيه جنوب سوداني (50 دولارا) شهريا، ولذلك فإنه من غير الواضح كيف سيتمكنون من تسديد هذا الدين الكبير، علما بأنهم يطالبون بزيادة رواتبهم.

وقل بول كينيي تاجر الدراجات النارية في العاصمة جوبا: "كان يجب استخدام هذه الأموال في إصلاح الطرق. لا أعتقد أن منح شخص واحد 40 ألف دولار فكرة جيدة".

وأكد أحد النواب ورئيس البرلمان في تصريحات إلى وكالة الصحافة الفرنسية منح القروض.

واستقل جنوب السودان عن السودان في 2011 ويشهد حربا أهلية طاحنة أدت إلى انهيار الاقتصاد والزراعة وعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لأشهر.

وقالت الأمم المتحدة إن سبعة ملايين شخص، أي نصف عدد سكان جنوب السودان، سيحتاجون إلى مساعدات غذائية في 2018.