جنرال فنزويلي: حان وقت الانتفاضة

دعا جنرال فنزويلي الأحد القوات المسلحة في بلاده إلى الانتفاضة ضد الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو الذي يعتمد على دعم الجيش للبقاء في السلطة بالرغم من انهيار اقتصادي تعاني منه البلاد.

وقال رامون رانغيل الذي عرف نفسه بأنه جنرال في القوات الجوية إن "الدكتاتورية الشيوعية" في كوبا، وهي حليف رئيسي لمادورو، تسيطر على الحكومة الفنزويلية.

وأضاف في تسجيل مصور وضعه على موقع يوتيوب "لا بد وأن نجد طريقة للتخلص من الخوف والخروج إلى الشارع للاحتجاج وأن نسعى إلى وحدة الجيش لتغيير هذا النظام السياسي". وأضاف رانغيل الذي كان يمسك بيده نسخة من الدستور "حان وقت الانتفاضة".

ويمثل إعلان رانغيل ضربة أخرى لمادورو بعد بضعة انشقاقات مماثلة لضباط كبار هذا العام، إلا أنه لا توجد مؤشرات تذكر على أنه سيغير ميزان القوى.

ووضع قائد القوات الجوية بيدرو جولياك صورة لرانغيل على تويتر وكتب عليها "خائن للشعب الفنزويلي والثورة".

وأفاد مصدر من الجيش الفنزويلي طلب عدم الكشف عن هويته بأن رانغيل كان ضابطا بالجيش وفر إلى كولومبيا الشهر الماضي.

وخلافا لضباط آخرين أصدروا إعلانات مماثلة، لم يعلن رانغيل تأييده لخوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في كانون الثاني/يناير.

وتعترف أكثر من 50 دولة، بينها الولايات المتحدة ومعظم دول أمريكا الجنوبية، بغوايدو زعيما شرعيا لفنزويلا.