قائد أميركي: ملتزمون بإفريقيا أكثر من أي وقت مضى

أكد قائد القوات البرية الأميركية في إفريقيا أن الولايات المتحدة "ملتزمة" في القارة "اليوم أكثر من أي وقت مضى" على الرغم من إعلان واشنطن خفض عدد جنودها هناك.

وقال الجنرال روجر كلوتييه في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء: "لا نحن لا نوقف التزامنا"، وتابع "نحن ملتزمون اليوم أكثر من أي وقت مضى ونبحث عن فرص جديدة لمزيد من المشاركة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستخفض عديد عسكرييها في إفريقيا بنسبة 10 في المئة في السنوات المقبلة وستركز أكثر على التصدي للتهديدات التي يشكلها منافسوها الروس والصينيون.

وينتشر حاليا حوالي 7200 جندي أميركي في عشرات من الدول الإفريقية على رأسها الصومال والنيجر وليبيا، لكنهم خصوصا ضمن وحدات من القوات الخاصة التي تقوم بعمليات مشتركة مع الجيوش الوطنية ضد المتشددين.

أما قوات سلاح البر الأميركي في إفريقيا التي تضم حوالي ألفي جندي، وتعمل في نحو 40 بلدا في مهمات لتأهيل القوات المسلحة المحلية وخصوصا تلك المشاركة في عمليات حفظ السلام، كما قال كلوتييه.

وأوضح أن هؤلاء الجنود يشاركون في مناورات مشتركة وعمليات تعاون خصوصا مع القوات الفرنسية في عملية برخان في مالي التي يقدمون لها مساعدة لوجستية.

وصرح كلوتييه بأن الهدف من الوجود الأميركي "وقائي (...) لمحاولة تجنب الأزمة وتعزيز قدرات الجيوش الإفريقية لتتمكن من تسوية مشاكلها الخاصة بها".

وأبرمت أجهزة الحرس الوطني في عدة ولايات أميركية اتفاقات شراكة مع دول إفريقية. فولاية نورث داكوتا مثلا تستقبل عسكريين من بينين وغانا وتوغو لتأهيلهم، في حين وقعت نورث كارولاينا اتفاق شراكة مع بوتسوانا، ومثلها ماساتشوستس مع كينيا.

وأكد الجنرال الأميركي أن "العسكريين الأفارقة الذين يتم تأهيلهم" في الولايات المتحدة "يصبحون قادة في بلدانهم"، مؤكدا أنها "عملية تدريجية".

وقال إن إقامة علاقات طويلة الأمد مع قادة هذه الدول "لا يمكن أن يتم بالبقاء أسبوعا في بلد مع قليل من التدريب ثم الرحيل".

وهذا النوع من العلاقات يفسر سبب طلب قادة ليبيريا خلال انتشار وباء الحمى النزفية إيبولا في 2014، من شريكتهم ولاية ميشيغن المساعدة. ونشر مئات العسكريين الأميركيين للمساعدة على وقف انتشار الوباء.

يذكر أن الجنرال كلوتييه تولى مهامه قبل ثلاثة أشهر، وشغل قبل ذلك منصب رئيس أركان القيادة الأميركية لإفريقيا (أفريكوم).