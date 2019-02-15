جنرال أميركي: من المبكر إعلان النصر على داعش

حذر قائد القوات الخاصة الأميركية ريموند توماس الخميس من إعلان "النصر" على تنظيم داعش الذي ما زال يدافع عن آخر جيوبه في سوريا.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ سأل سناتور الجنرال توماس عن ماهية الانتصار في سوريا، فأجاب "أنا لا أستسهل استخدام عبارة نصر محل عبارة هدف".

وأضاف "الهدف يتمثل في تقليص التهديد في تلك المنطقة ... ونحن على وشك تقليص هذا التهديد ... وبصدد تحديد القدرات التي يجب أن تبقى في المكان داخل المنطقة حتى نضمن هذا الهدف".

وكان الرئيس دونالد ترامب أكد لدى إعلانه في كانون الأول/ديسمبر 2018 عزمه على سحب القوات الأميركية من سوريا والبالغ عددهم ألفي جندي معظمهم من أفراد القوات الخاصة، أن واشنطن "انتصرت" في هذه الحرب.

منذ تصريح ترامب ذاك، حرص مسؤولون أميركيون على التقليل من أهمية إعلان النصر النهائي على المتشديين، مشيرين إلى أن تنظيم داعش سيبقى يمثل تهديدا حتى بعد فقدانه السيطرة على "الخلافة" التي كان أعلنها في 2014.

أما بالنسبة للمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من واشنطن ومسألة إضعافهم أمام تركيا بعد الانسحاب الأميركي المرتقب، قال الجنرال "نحن ندرس حلولا لإبقاء الاتصال (معهم) ومستوى معينا من الدعم" لهم.