لفتة إنسانية من جمهور ريال بيتيس

تبرعت جماهير نادي ريال بيتيس الإسباني بآلاف الألعاب للأطفال المحتاجين وذلك خلال مباراة الفريق مع إيبار في الدوري الإسباني.

وتفاعلت الجماهير مع مبادرة أطلقت قبل المباراة التي جرت السبت في إشبيلية، بالتبرع بهذه الألعاب تزامنا مع أعياد الميلاد.

وأمطرت الجماهير أرضية ملعب بينيتو فيامارين بالألعاب المحشوة بين شوطي المباراة التي تعادل فيها ريال بيتيس مع إيبار بهدف لمثله.

وتم جمع هذه الألعاب التي ستوزع على الأطفال المحتاجين في المدينة.

ونشر حساب النادي تغريدة بعد المباراة قال فيها: "سوف نتذكر هذا إلى الأبد".

وشهد عدد من الملاعب الأوروبية لفتات مماثلة، آخرها كان خلال مباراة فينورد وإكسيلسيور في الدوري الهولندي في آب/أغسطس الماضي، عندما دُعي عدد من الأطفال المرضى إلى ملعب فينورد قبل أن يمطرهم الجمهور بالألعاب والهدايا.