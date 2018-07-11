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لجنة بالكونغرس تناقش خطر الإخوان المسلمين على المصالح الأميركية

جانب من مبنى الكونغرس في واشنطن

عقدت لجنة الأمن الوطني الفرعية بمجلس النواب الأميركي الأربعاء جلسة استماع لـ "بحث التهديد الذي تشكله جماعة الإخوان المسلمين على الولايات المتحدة ومصالحها وكيفية مواجهتها بفعالية".

وقال عضو اللجنة رون ديسانتيس، والذي ترأس جلسة الاستماع، إن الإخوان المسلمين هي "منظمة إسلامية مسلحة لها جماعات تتبعها في 70 دولة".

وأضاف أن بعض هذه الجماعات تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية.

وأشار النائب الجمهوري إلى أنه "من الواضح أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل تهديدا جديا للأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها ... هناك حاجة لبحث الطريقة المثلى لمواجهة هذا التهديد، لكن تجاهله ليس مقبولا".

وقال إن "وجهات النظر المختلفة" في الولايات المتحدة حيال الإخوان المسلمين، لا ينبغي أن تكون "عائقا لمواجهة خطرها".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أدرجت حركة حماس الفلسطينية وحركتي "لواء الثورة"و "حسم" المصريتين المرتبطتين بالجماعة، على قائمة المنظمات الإرهابية.

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