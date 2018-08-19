جسر جنوى.. تحذير عمره 40 عاما

ذكرت وسائل إعلام إيطالية الأحد أن المهندس الذي صمم جسر موراندي بجنوى كان قد حذر قبل 39 عاما أن الجسر سيكون بحاجة إلى صيانة دائمة، نظرا للصدأ وآثار التآكل بسبب هواء البحر والتلوث.

وانهار جسر موراندي الثلاثاء ما أسفر عن مقتل 43 شخصا.

ونشر تلفزيون "راي" الرسمي أجزاء من التقرير الذي كتبه المهندس ريكاردو موراندي في عام 1979، بعد 12 عاما من بناء الجسر الذي حمل اسمه.

وبالرغم من أن موراندي أكد على سلامة تصميم الجسر في حينه، الا أنه قال وفقا للتقرير "عاجلا أم آجلا، ربما خلال بضع سنوات، سيكون من الضروري اللجوء إلى علاج لإزالة كل آثار الصدأ".

واتخذت الحكومة الإيطالية خطوات رسمية لإلغاء حق امتياز شركة أوتوستراد لإدارة الطرق السريعة بعد انهيار جسر جنوى الذي تشغله الشركة.