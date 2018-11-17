ميرام يغيب عن أسود الرافدين بأمم آسيا

ستحرم الإصابة لاعب وسط المنتخب العراقي لكرة القدم البارز جاستن ميرام من التواجد في قائمة "أسود الرافدين" في كأس آسيا في الإمارات مطلع العام المقبل، بسبب تعرضه لإصابة مع فريقه كولومبوس كرو الأميركي خضع على إثرها لعمل جراحي.



وغرد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما وصاحب 29 مباراة دولية في حسابه على "تويتر" مع صورة لرجله في الجبس "لم تكن الجراحة خطيرة، بل أصبحت أكثر قوة وصحة للموسم المقبل. أقول لشعب العراق، زملائي، المدربين والاتحاد العراقي، أنا آسف لعدم تمكني من خوض كأس آسيا 2019. سأكون أكبر مشجع لكم من المنزل".

Surgery was nothing serious but to be back stronger and healthier for next season. To the people of Iraq 🇮🇶, my Iraqi teammates, coaches and the Iraqi federation, I am sorry I cannot compete in the 2019 @afcasiancup. I will be your biggest fan from home 🙏🏼🙌🏼GOOD LUCK #Lions 🦁 pic.twitter.com/6XJbFeRB8V — Justin Meram (@JustinMeram) November 17, 2018





ونقل الاتحاد العراقي لكرة القدم السبت عن المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس "سيتعذر على لاعب المنتخب جستن ميرام الالتحاق بالمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة من الاستعداد لبطولة أمم آسيا بسبب إجرائه تدخلا جراحيا في الكاحل أمس الجمعة إثر تعرضه للإصابة مع فريقه في الدوري الأميركي".



وأضاف المدير الإداري للمنتخب العراقي "هذا يعني استبعاد مشاركته في البطولة الآسيوية القادمة".



ويلعب المنتخب العراقي، المتوج بنسخة 2007 من كأس أسيا في المجموعة الرابعة إلى جانب اليمن وفيتنام وإيران.