بالفيديو... جزائري ينقذ رضيعة في تركيا

رصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع إسطنبول التركية عملية إنقاذ عجيبة كان بطلها شاب جزائري يدعى فوزي زاعبت.

الجزائري صاحب الـ 17 ربيعا تمكن من تلقف طفلة صغيرة لا تتعدى السنتين بحسب وكالة رويترز للأنباء.

الطفلة التي تدعى ضحى محمد سقطت من شقة في الطابق الثاني في حي الفاتح في العاصمة التركية إسطنبول، لكن من حسن حظها أن فوزي كان في المكان المناسب وفي اللحظة المواتية.

رويترز نقلت عن الشاب الجزائري قوله "لاحظت أنها كانت على وشك السقوط فقررت أن أنتظرها".

فوزي الذي رأى ضحى من ورشة النجارة غير البعيدة عن عمارتها، استبق الحادثة وقرر الانتظار أسفل المبنى حتى تمكن من التقاطها قبل أن تقع على الأرض.

ولم تصب الفتاة بأي أذى بعدما تلقفها فوزي وهي في طريقها إلى الأرض