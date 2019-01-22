تركي يقطع ابنته الراقصة بسكين شاورما

جريمة جديدة هزت المجتمع التركي، بعدما قتل أب ابنته الراقصة خنقال ثم قطعها مستخدما سكينا مخصصة لتقطيع الشاورما.

واعتقل الوالد حسن أوسلو الذي يعمل طاهيا، بعد الكشف عن جريمة قتله لابنته الراقصة الشرقية ديدم (32 عاما)، ودفنها في إحدى الغابات بمدينة كيسان في محافظة أدرنة التركية.

وبحسب التحقيقات، فإن أوسلو قد قتل ابنته خنقا ثم قطع أطرافها بعد مناقشة حادة بينهما. ثم احتفظ بجسدها في المجمد، قبل دفنها في الغابة.

وقال أوسلو إنه قام ببيع المجمد في أحد أسواق الأجهزة المستعملة عقب التخلص من الجثة. فيما اكتشفت جثة ديدم لأول مرة عندما عثر أحد المارة على ذراعها ملفوفا بورق جرائد.

وبمساعدة الكلاب البوليسية، استطاعت الشرطة الوصول للجثة، التي اكتشفوا أنها قطعت بدقة عالية.

وأوضح أوسلو أنه ارتكب جريمة القتل عقب مشادة بينه وبين ديدم في المنزل، حيث ادعى أن ابنته سبته هو وزوجته.

وقد اعتقلت الشرطة التركية والدة وشقيقة ديدم، لحين انتهاء التحقيقات حول الجريمة، وقد تم إطلاق سراح الشقيقة أوزلم لاحقا.