جريمة بشعة في تايلاند.. أردني يقتل طفله

ألقت السلطات التايلاندية القبض الثلاثاء على أردني يدعى (و. ز) بتهمة قتل طفله في منطقة باتايا الأسبوع الماضي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وحسب صحيفة بانكوك بوست، فقد عثرت السلطات على جثة الطفل (عامان) ملقاة على شواطئ باتايا وكانت عربة أطفال مقيدة إلى قدمه.

وضبطت الشرطة المتهم (52 عاما) أثناء محاولته للسفر عائدا للأردن، حيث اعترف خلال التحقيقات بقيامه بقتل الطفل بسبب خلافات متكررة مع زوجته حول رعاية الطفل.

وأشار إلى أنه أخذ الطفل لمنطقة الشاطئ حيث قام بتقييد قدميه وربطهما بعربته وألقاه في البحر، ومن ثم عاد للفندق ولم يبلغ زوجته بما فعل، ما دعا الزوجة للبحث عن الطفل المفقود دون جدوى.

ويواجه المتهم حكما يمكن أن يصل إلى الإعدام في حال ثبوت التهم الموجه إليه بقتل طفله.