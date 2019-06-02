جرحى في انفجار أمام وحدة عسكرية ليبية

قال مصدر طبي وشهود عيان لوكالة رويترز الأحد إن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا في انفجار سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود.

وقال سكان إن السيارتين استهدفتا وحدة عسكرية تسمى بولهاطي تابعة لقوات حفتر في وسط المدينة.

وكانت درنة معقلا للمتشددين وهي تقع على بعد نحو 292 كيلومترا من بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا وأعلن قوات "الجيش الوطني الليبي" التابعة لخليفة حفتر سيطرتها عليها بالكامل في حزيران/يونيو 2018.

وبعد سقوط معمر القذافي في 2011 استخدم تنظيما القاعدة وداعش ليبيا الغنية بالنفط كقاعدة لشن هجمات مستغلين الفوضى والفراغ الأمني.