جرحى بانفجار في ليون الفرنسية

أصيب سبعة أشخاص على الأقل بجروح الجمعة إثر انفجار في مركز مدينة ليون شرقي فرنسا.

ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون الحادث الذي وقع في شارع فيكتور هوغو بأنه "هجوم"، مشيرا إلى "عدم سقوط قتلى في الوقت الراهن".

وقالت متحدثة باسم النيابة لوكالة الصحافة الفرنسية "نرجح في الواقع فرضية الطرد المفخخ"، مؤكدة معلومات للصحافة المحلية.

وأفاد موقع صحيفة لو باريزيان نقلا عن مصدر في الشرطة بأن رجلا على دراجة هوائية شوهد وهو يضع الطرد.

ودعا مصدر آخر إلى "ضرورة توخي الحذر فيما لم يتم التأكد إن كان الحادث عملا إرهابيا أم تصفية حسابات".

وذكرت الأنباء أن الشرطة عثرت على مسامير وبراغي في موقع الانفجار.

وتداولت حسابات في موقع تويتر صورا للشارع الذي شهد الانفجار.