عزف فنان الجاز الجنوب أفريقي موسى مانزيني موسيقاه في أنحاء شتى من العالم، لكنه قدم عرضا ليس له مثيل عندما داعب أوتار غيتاره وهو راقد للخضوع لجراحة في المخ.

ويظهر مانزيني في فيديو مصور أثناء الجراحة التي استمرت ست ساعات لاستئصال ورم في المخ، راقدا على ظهره في غرفة العمليات محاطا بأفراد الطاقم الطبي ويعزف على أوتار الغيتار.