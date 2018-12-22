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يعزف الغيتار أثناء جراحة في المخ

فنان الجاز موسى مانزيني يخضع للجراحة وهو يعزف على الغيتار Photo: Reuters

عزف فنان الجاز الجنوب أفريقي موسى مانزيني موسيقاه في أنحاء شتى من العالم، لكنه قدم عرضا ليس له مثيل عندما داعب أوتار غيتاره وهو راقد للخضوع لجراحة في المخ.

ويظهر مانزيني في فيديو مصور أثناء الجراحة التي استمرت ست ساعات لاستئصال ورم في المخ، راقدا على ظهره في غرفة العمليات محاطا بأفراد الطاقم الطبي ويعزف على أوتار الغيتار.

مانزيني يخضع لجراحة في المخ ويعزف على الغيتار
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مانزيني يخضع لجراحة في المخ ويعزف على الغيتار

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وسمح عزف مانزيني للأطباء في مدينة دربان بجنوب أفريقيا بتحديد مناطق المخ التي يستخدمها مانزيني عند العزف حتى يحافظوا عليها ويعيدوا إلى أصابعه بعض الحركات التي تأثرت سلبا بالورم.

وقال مانزيني بعد أسبوع من العملية الجراحية "انتابني شعور غريب للغاية وغير مريح، أن تكون في حالة بين التخدير العام واليقظة وتسمع أصوات معدات الطبيب داخل رأسك، يكون من الصعب للغاية التركيز".

وأضاف مانزيني "نجح الأمر لأن الخطر الأكبر كان هو الشلل، وأنا لم أصب بالشلل وما زلت أتحكم في أطرافي لذلك معنوياتي مرتفعة وأتعافى جيدا".

وأكد أنه ينوي الوقوف على المسرح مجددا بمجرد استكمال تعافيه.

واختار الأطباء أن يظل مانزيني يقظا لتقييم أي المناطق في دماغه تعمل أثناء إجراء الجراحة مما يساعد على الحد من خطر إصابته بأي أضرار عصبية.

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